Председатель КНР не будет участвовать в конференции по борьбе с изменением климата в Глазго - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата (COP26) в британском Глазго в начале ноября, сообщает The Times.
По данным издания, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сообщили, что Си Цзиньпин не присоединится к более чем сотне других мировых лидеров на конференции ООН по изменению климата (COP26).
Как отмечает газета, британские организаторы опасаются, что решение Китая остаться в стороне может стать "прелюдией к отказу Пекина ставить новые цели в области изменения климата в условиях энергетического кризиса".
Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 состоится с 31 октября по 12 ноября этого года в столице Шотландии - Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.
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