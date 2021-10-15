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Дальнее зарубежье 15.10.2021 11:00

Председатель КНР не будет участвовать в конференции по борьбе с изменением климата в Глазго - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата (COP26) в британском Глазго в начале ноября, сообщает The Times.

По данным издания, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сообщили, что Си Цзиньпин не присоединится к более чем сотне других мировых лидеров на конференции ООН по изменению климата (COP26).

Как отмечает газета, британские организаторы опасаются, что решение Китая остаться в стороне может стать "прелюдией к отказу Пекина ставить новые цели в области изменения климата в условиях энергетического кризиса".

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 состоится с 31 октября по 12 ноября этого года в столице Шотландии - Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, КЛИМАТ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]