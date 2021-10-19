Баку и Братислава готовят для подписания 10 документов – Байрамов

Правительства Азербайджана и Словакии готовят для подписания 10 совместных документов, охватывающих различные сферы, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время вышеупомянутые соглашения и договоренности будут подписаны, и договорно-правовая база между нашими странами выйдет на новый уровень. В том числе стороны планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве», - сказал Байрамов во вторник на пресс-конференции в Баку со своим словацким коллегой Иваном Корчаком.
Глава МИД Азербайджана также анонсировал бизнес-форум в Баку между азербайджанскими и словацкими бизнесменами в рамках визита делегации во главе с Корчаком.
Байрамов добавил, что, согласно договоренности между ANAMA и словацкой стороной, в ближайшее время в Азербайджан будет поставлена первая партия машин для разминирования, в общей сложности планируется поставить 7 подобных машин.
Э.Шафиев
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