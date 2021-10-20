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Дальнее зарубежье 20.10.2021 19:39

Литва передала ноту Белоруссии из-за нового случая нарушения госграницы

МИД Литвы вручил ноту представителю посольства Белоруссии, где выражен протест по поводу нарушения госграницы.

Нота вручена из-за нарушения границы на территории, подконтрольной Друскининкайской пограничной заставе службы охраны госграницы, где белорусский пограничник подошел к литовскому пограничному столбу.

"МИД требует, чтобы Беларусь как можно скорее предоставила разъяснения по поводу инцидента и приняла необходимые меры, чтобы в будущем подобное не повторилось", - говорится в сообщении.

Литовский МИД попутно выразил посольству Белоруссии протест в связи с организацией потока нелегальной миграции, репрессий против гражданского общества, призвав Минск отпустить политзаключенных и других незаконно задержанных людей.

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Тэги: ЛИТВА, МИД, ГРАНИЦА, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]