Литва передала ноту Белоруссии из-за нового случая нарушения госграницы

МИД Литвы вручил ноту представителю посольства Белоруссии, где выражен протест по поводу нарушения госграницы.

Нота вручена из-за нарушения границы на территории, подконтрольной Друскининкайской пограничной заставе службы охраны госграницы, где белорусский пограничник подошел к литовскому пограничному столбу.

"МИД требует, чтобы Беларусь как можно скорее предоставила разъяснения по поводу инцидента и приняла необходимые меры, чтобы в будущем подобное не повторилось", - говорится в сообщении.

Литовский МИД попутно выразил посольству Белоруссии протест в связи с организацией потока нелегальной миграции, репрессий против гражданского общества, призвав Минск отпустить политзаключенных и других незаконно задержанных людей.