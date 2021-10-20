Литва передала ноту Белоруссии из-за нового случая нарушения госграницы

МИД Литвы вручил ноту представителю посольства Белоруссии, где выражен протест по поводу нарушения госграницы.
Нота вручена из-за нарушения границы на территории, подконтрольной Друскининкайской пограничной заставе службы охраны госграницы, где белорусский пограничник подошел к литовскому пограничному столбу.
"МИД требует, чтобы Беларусь как можно скорее предоставила разъяснения по поводу инцидента и приняла необходимые меры, чтобы в будущем подобное не повторилось", - говорится в сообщении.
Литовский МИД попутно выразил посольству Белоруссии протест в связи с организацией потока нелегальной миграции, репрессий против гражданского общества, призвав Минск отпустить политзаключенных и других незаконно задержанных людей.
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