США и Европа будут в центре внимания на саммите G20 - советник Байдена по нацбезопасности

Советник президента США Джейк Салливан считает, что США и Европа будут в центре внимания на саммите лидеров стран Группы двадцати (G20), так как главы Китая и России не приедут для участия в мероприятии в Рим.
"Я думаю, вы увидите, что США и Европа будут в центре внимания на этой встрече G20, когда мы будем иметь дело с тем фактом, что лидеры России и Китая не будут присутствовать в зале в Риме. Так что будет интересно наблюдать за динамикой", - сказал Салливан во время общения с журналистами по пути в Рим.
По словам советника Байдена, на саммите лидеры стран попытаются проработать вопросы, связанные с изменением климата, а также обсудят, как лучше подготовить мировое сообщество к будущим пандемиям, чтобы "предотвращать, выявлять и реагировать на них в будущем".
Ранее МИД Китая сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит на 16-м саммите лидеров Группы двадцати (G20) по видеосвязи.
Президент России Владимир Путин также примет участие во встречи G20 дистанционно.
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