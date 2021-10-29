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Дальнее зарубежье 29.10.2021 12:03

США и Европа будут в центре внимания на саммите G20 - советник Байдена по нацбезопасности

Советник президента США Джейк Салливан считает, что США и Европа будут в центре внимания на саммите лидеров стран Группы двадцати (G20), так как главы Китая и России не приедут для участия в мероприятии в Рим.

"Я думаю, вы увидите, что США и Европа будут в центре внимания на этой встрече G20, когда мы будем иметь дело с тем фактом, что лидеры России и Китая не будут присутствовать в зале в Риме. Так что будет интересно наблюдать за динамикой", - сказал Салливан во время общения с журналистами по пути в Рим.

По словам советника Байдена, на саммите лидеры стран попытаются проработать вопросы, связанные с изменением климата, а также обсудят, как лучше подготовить мировое сообщество к будущим пандемиям, чтобы "предотвращать, выявлять и реагировать на них в будущем".

Ранее МИД Китая сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит на 16-м саммите лидеров Группы двадцати (G20) по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин также примет участие во встречи G20 дистанционно.

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Тэги: США, G20, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]