Узбекистан ищет нового партнера для SOCAR на разработку трех инвестиционных блоков в Устюртском регионе

Власти Узбекистана планируют привлечь нового инвестора вместо британской компании BP для разработки совместно с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) трех инвестиционных блоков в Узбекистане, заявил председатель правления АО «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов.
Как сообщалось ранее, в мае 2018 года BP Exploration, SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Меморандум о взаимопонимании, в мае 2019 года - Соглашение о совместных исследованиях для оценки разведочного потенциала на трех инвестиционных блоках в Устюртском регионе Узбекистана.
«Проект продвигался очень хорошо до того момента, когда международные компании поменяли стратегию и пошли по пути декарбонизации и перестали инвестировать в новые (углеводородные – ИФ) проекты и пошли по «зеленому» пути. Мы выходили уже на подписание Соглашения о разделе продукции и геологоразведки. SOCAR собиралась участвовать в проекте с долей до 25%, но, основным инвестором, конечно, была BP. После смены политики британской компании проект остановился, сейчас мы рассматриваем возможность привлечения других компаний к этому проекту», - сказал Нарматов в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
При этом он отметил, что Госнефтекомпания Азербайджана сохраняет свой интерес к проекту, поскольку научно-исследовательская работа была проделана, в основном, специалистами SOCAR при поддержке BP.
«SOCAR осталась в проекте. Это крупный проект, нефтяной, наукоемкий и ресурсоемкий. Извлекаемые запасы (углеводородного сырья –ИФ) здесь оцениваются приблизительно в 500 млн баррелей. Проект все еще живой, в режиме ожидания», - отметил он.
По словам Нарматова, в настоящее время по вопросу привлечения новых инвесторов власти Узбекистана ведут обсуждения «параллельно с несколькими компаниями».
«Публичное объявление о вхождении в проект нового партнера требует, прежде всего, согласования с SOCAR, которая все еще является нашим партнером. Без них мы не имеем возможности идти вперед», - добавил он.
Как сообщалось ранее, соглашение о проведении исследовательских работ на трех инвестиционных блоках в Узбекистане предусматривает геологоразведку на узбекской части акватории Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона.
Полный текст интервью с председателем правления АО «Узтрансгаз» Бехзотом Нарматовым будет опубликован на сайте агентства «Интерфакс-Азербайджан» 1 ноября 2021 года.
Н.Аббасова
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