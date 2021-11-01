Кувейт поддерживает продолжение работы ОПЕК+ по принятой стратегии

Министр нефти и высшего образования Кувейта Мохаммед Аль-Фарес высоко оценил принятую стратегию ОПЕК+ по ежемесячному наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки, передает кувейтское агентство Kuna.
"Продолжение работы по этой стратегии обеспечивает рыночный баланс и стабильность", - заявил министр.
"В 2022 году на рынке присутствует несколько вызовов, которые оправдывают увеличение производства для обеспечения его потребностей", - добавил Аль-Фарес.
Министры ОПЕК+ встретятся 4 ноября. На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом выразил мнение, что пока странам ОПЕК+ следует придерживаться принятого плана по наращиванию добычи.
Между тем, ряд стран потребителей, включая США, которые также являются и крупнейшим производителем нефти, призывают ОПЕК+ увеличить добычу нефти еще больше, чтобы снизить цены на нефть.
На это Абдулазиз бен Сальман заявил, что высокие цены на бензин в США вызваны внутренними проблемами, увеличение импорта нефти не поможет их решить.
Он также выразил мнение, что странам ОПЕК+ рано расслабляться, думая об ускоренном повышении нефтедобычи, ведь ситуация с пандемией COVID-19 еще не закончилась, а эксперты прогнозируют в 2022 году существенный рост коммерческих запасов.
В свою очередь министр нефти Нигерии Тимипре Силва также заявлял, что ОПЕК+ надо противостоять призывам увеличить добычу нефти быстрее, чем они запланировали, пока ситуация с коронавирусом не ослабла.
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