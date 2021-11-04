Гарибашвили обсудил с Олсон вопросы безопасности на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг вечером встретился с прибывшей в Тбилиси с визитом помощником заместителя госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрикой Олсон.

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, в ходе встречи была затронута тема существующей в регионе Черного моря и на Южном Кавказе "среды безопасности и вызовов".

На встрече Гарибашвили заявил, что "в существующей геополитической среде сильное партнерство между Грузией и США имеет еще большее значение для общих интересов и евроатлантической безопасности".

Премьер отметил, что Грузия твердо стоит на пути европейской и евроатлантической интеграции.

"Премьер-министр на встрече подчеркнул важность политической стабильности в Грузии и отметил, что после завершения выборов (в органы местного самоуправления, второй тур которых прошел 30 октября) необходимо сконцентрироваться на повестке дня развития страны", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Гарибашвили подтвердил на встрече, что Грузия остается преданным и надежным союзником США в регионе.