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Регион 04.11.2021 23:05

Гарибашвили обсудил с Олсон вопросы безопасности на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг вечером встретился с прибывшей в Тбилиси с визитом помощником заместителя госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрикой Олсон.

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, в ходе встречи была затронута тема существующей в регионе Черного моря и на Южном Кавказе "среды безопасности и вызовов".

На встрече Гарибашвили заявил, что "в существующей геополитической среде сильное партнерство между Грузией и США имеет еще большее значение для общих интересов и евроатлантической безопасности".

Премьер отметил, что Грузия твердо стоит на пути европейской и евроатлантической интеграции.

"Премьер-министр на встрече подчеркнул важность политической стабильности в Грузии и отметил, что после завершения выборов (в органы местного самоуправления, второй тур которых прошел 30 октября) необходимо сконцентрироваться на повестке дня развития страны", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Гарибашвили подтвердил на встрече, что Грузия остается преданным и надежным союзником США в регионе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]