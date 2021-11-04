США довольны ходом диалога с РФ по стратегической стабильности

Администрация США довольна тем, как проходит диалог с Россией по стратегической стабильности и надеется, что сможет в будущем запустить аналогичный процесс с Китаем, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы проводим с Россией диалог по стратегической стабильности. Он конструктивен и полезен", - сказал он на брифинге в четверг.

"Надеемся, что сможем начать такой диалог и с Китаем", - добавил Прайс.