Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank

Yelo Bank в сотрудничестве с Фондом Возрождения Карабаха (ФВГ) представляет новый вклад «Яркая Победа». Главной отличительной особенностью этого продукта является то, что, открывая этот депозит, клиент одновременно получает процентный доход и делает пожертвование в ФВГ. Таким образом, клиент зарабатывает 10% от депозита «Яркая Победа», предлагаемого по ставке 10,5% годовых, а оставшийся 0.5% передается в фонд с его согласия.
Цель депозита «Яркая Победа» - поддержать восстановление и реконструкцию освобожденных территорий, преобразование Карабаха в сильный регион с устойчивой экономикой, а также стимулировать рост пожертвований в Фонд. В конце срока каждый вкладчик получит сертификат пожертвования от имени Yelo Bank и Фонда Возрождение Карабаха.
Стоит отметить, что проценты по сберегательным продуктам можно получить и через бесплатную пластиковую карту. Минимальная сумма депозита составляет 100 AZN и может быть открыта сроком на 1 год и в неограниченном количестве.
Благодаря блестящей победе нашей победоносной армии в прошлом году наши земли были освобождены от оккупации. Эта победа стала очередным доказательством того, насколько сильно мы дорожим своей Родиной. Yelo Bank призывает всех поддерживать проекты по восстановлению долгожданных земель и инвестировать в этот депозит. Станьте и вы участником исторического момента возрождения нашего Карабаха!
Подробно: https://www.yelo.az/ru/individuals/deposits/zefer-emanet/
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Yelo Bank - яркий банкинг
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