Власти Азербайджана ожидают роста до 2026г производства бензина и дизеля

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2022 год производство автомобильного бензина на уровне 1 млн 238,6 тыс. тонн, дизеля - 2 млн 255,6 тыс. тонн.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в 2023 году производство бензина увеличится до 1 млн 346,6 тыс. тонн, в 2024 году – до 1 млн 460,7 тыс. тонн, в 2025 году – до 1 млн 463 тыс. тонн.

По прогнозам, объем производства дизтоплива в 2023 году составит 2 млн 437,8 тыс. тонн, в 2024г – 2 млн 452,1 тыс. тонн, в 2025г – 2 млн 457 тыс. тонн.

При этом правительство не приводит данные по производству бензина и дизельного топлива на 2021 год.

Как сообщалось, в 2020 году производство автомобильного бензина составило 1 млн 166,7 тыс. тонн (рост на 0,5%), дизельного топлива - 2 млн 68,6 тыс. тонн (спад на 0,6%).

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова