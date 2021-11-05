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ТЭК 05.11.2021 15:58

Власти Азербайджана ожидают роста до 2026г производства бензина и дизеля

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2022 год производство автомобильного бензина на уровне 1 млн 238,6 тыс. тонн, дизеля - 2 млн 255,6 тыс. тонн.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в 2023 году производство бензина увеличится до 1 млн 346,6 тыс. тонн, в 2024 году – до 1 млн 460,7 тыс. тонн, в 2025 году – до 1 млн 463 тыс. тонн.

По прогнозам, объем производства дизтоплива в 2023 году составит 2 млн 437,8 тыс. тонн, в 2024г – 2 млн 452,1 тыс. тонн, в 2025г – 2 млн 457 тыс. тонн.

При этом правительство не приводит данные по производству бензина и дизельного топлива на 2021 год.

Как сообщалось, в 2020 году производство автомобильного бензина составило 1 млн 166,7 тыс. тонн (рост на 0,5%), дизельного топлива - 2 млн 68,6 тыс. тонн (спад на 0,6%).

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова

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Тэги: ТОПЛИВО, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОГНОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]