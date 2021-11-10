Азербайджан представил в Харькове инвестиционные возможности в Карабахе

Баку готов тесно сотрудничать с иностранными инвесторами из дружественных стран в вопросе восстановления освобожденных территорий, заявил почетный консул Азербайджана в Украине Афган Салманов, выступая в городе Харьков на конференции под названием «Карабах после оккупации: Инвестиционные возможности».

Как сообщает генконсульство, замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции заявил о готовности властей страны поддержать выход украинских инвесторов на азербайджанский рынок.

«Сафаров отметил, что организация производства на азербайджанском рынке обеспечивает легкий и быстрый доступ к 30-миллионному экспортному рынку, в результате чего компании могут быстрее расширять свою деятельность за счет создания ориентированных на экспорт производств», - говорится в информации.

Украинские инвесторы выразили заинтересованность в представленных Азербайджаном возможностях и заявили о намерении в ближайшее время совершить бизнес-визиты в Азербайджан.

Салманов и Сафаров, в свою очередь, пообещали оказать инвесторам поддержку в вопросе организации таких визитов.

Э.Шафиев