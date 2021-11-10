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Карабах 10.11.2021 11:12

Азербайджан представил в Харькове инвестиционные возможности в Карабахе

Баку готов тесно сотрудничать с иностранными инвесторами из дружественных стран в вопросе восстановления освобожденных территорий, заявил почетный консул Азербайджана в Украине Афган Салманов, выступая в городе Харьков на конференции под названием «Карабах после оккупации: Инвестиционные возможности».

Как сообщает генконсульство, замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции заявил о готовности властей страны поддержать выход украинских инвесторов на азербайджанский рынок.

«Сафаров отметил, что организация производства на азербайджанском рынке обеспечивает легкий и быстрый доступ к 30-миллионному экспортному рынку, в результате чего компании могут быстрее расширять свою деятельность за счет создания ориентированных на экспорт производств», - говорится в информации.

Украинские инвесторы выразили заинтересованность в представленных Азербайджаном возможностях и заявили о намерении в ближайшее время совершить бизнес-визиты в Азербайджан.

Салманов и Сафаров, в свою очередь, пообещали оказать инвесторам поддержку в вопросе организации таких визитов.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, УКРАИНА, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]