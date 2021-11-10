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Регион 10.11.2021 11:31

Бердымухамедов надеется на проведение в скором времени саммита лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что саммит президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции, отложенный из-за лесных пожаров в Турции в августе 2021 года, состоится в ближайшее время.

«В настоящее время уровень отношений между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, их руководителями позволяет уверенно и эффективно развивать и совершенствовать трёхстороннее сотрудничество в политическом, экономическом, торговом и гуманитарном направлениях», - заявил Бердымухамедов в интервью турецкому телеканалу «TRT World».

Бердымухамедов, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» подчеркнул, что на предстоящей встрече речь, в первую очередь, пойдет о таких стратегических направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации, отметив, что предвидит большое будущее проекта по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия.

«Концентрирование потенциала трёх государств, использование общих ресурсов, географических, промышленных и технологических возможностей может не только дать мощный импульс развитию национальной экономики, но и является подтверждением того, что это способно стать вкладом в геоэкономическую структуру, придать новый созидательный смысл и перспективы на всём Евразийском пространстве», – заявил туркменский лидер.

Саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции, намеченный на август 2021 года на туркменском побережье Каспия, был отложен из-за сложной ситуации в Турции, вызванной лесными пожарами.

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ТУРЦИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]