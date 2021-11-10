Бердымухамедов надеется на проведение в скором времени саммита лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что саммит президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции, отложенный из-за лесных пожаров в Турции в августе 2021 года, состоится в ближайшее время.
«В настоящее время уровень отношений между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, их руководителями позволяет уверенно и эффективно развивать и совершенствовать трёхстороннее сотрудничество в политическом, экономическом, торговом и гуманитарном направлениях», - заявил Бердымухамедов в интервью турецкому телеканалу «TRT World».
Бердымухамедов, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» подчеркнул, что на предстоящей встрече речь, в первую очередь, пойдет о таких стратегических направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации, отметив, что предвидит большое будущее проекта по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия.
«Концентрирование потенциала трёх государств, использование общих ресурсов, географических, промышленных и технологических возможностей может не только дать мощный импульс развитию национальной экономики, но и является подтверждением того, что это способно стать вкладом в геоэкономическую структуру, придать новый созидательный смысл и перспективы на всём Евразийском пространстве», – заявил туркменский лидер.
Саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции, намеченный на август 2021 года на туркменском побережье Каспия, был отложен из-за сложной ситуации в Турции, вызванной лесными пожарами.
Э.Шафиев
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