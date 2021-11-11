Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9505 RUR   0.0239 GBR   2.2788 TRY   0.1722

Цена на нефть

10.11 $/bbl   WTI 81.34 -2.81 Brent 82.64 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 11.11.2021 17:42

Российские компании на следующей неделе обсудят в Баку возможности выхода на рынок Азербайджана

Деловая миссия российских компаний на следующей неделе посетит Азербайджан, сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане.

«В Баку идет активная подготовка к Деловой миссии в Азербайджан российских компаний, работающих в сфере развития городской инфраструктуры. Мероприятие, организуемое Российским экспортным центром и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, состоится 17-18 ноября», - передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Торгпредство.

В состав миссии войдут руководители 32 компаний из России, заинтересованных в выходе на рынок Азербайджана в области транспорта, проектирования и строительства населенных пунктов в формате «Цифрового города», энергетики и устойчивого развития, поставки железнодорожной и автомобильной техники, рельсовой продукции, современных цифровых решений.

В рамках миссии пройдут встречи с потенциальными партнерами из Азербайджана.

«В рамках Деловой миссии также запланирован визит в Азербайджан делегации министерства промышленности и торговли РФ для проведения двусторонних встреч и переговоров по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Азербайджана», - подчеркивает Торгпредство.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФОРУМ, ИНФРАСТРУКТУРА


Похожие новости


Путин и Токаев примут участие 30 сентября в заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана - Кремль Делегация РФ посетит Armenian Business Forum 2021 в Ереване Медиа-форум в Астрахани поможет выработке новых совместных инициатив «каспийской пятерки» - Лавров Путин вместе с Лукашенко 1 июля будет участвовать онлайн в заседании Форума регионов России и Белоруссии Для участия в форуме "Армия-2021" приглашены военные 133 стран - Шойгу Путин: нас не может не беспокоить наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]