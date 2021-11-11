Российские компании на следующей неделе обсудят в Баку возможности выхода на рынок Азербайджана

Деловая миссия российских компаний на следующей неделе посетит Азербайджан, сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане.

«В Баку идет активная подготовка к Деловой миссии в Азербайджан российских компаний, работающих в сфере развития городской инфраструктуры. Мероприятие, организуемое Российским экспортным центром и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, состоится 17-18 ноября», - передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Торгпредство.

В состав миссии войдут руководители 32 компаний из России, заинтересованных в выходе на рынок Азербайджана в области транспорта, проектирования и строительства населенных пунктов в формате «Цифрового города», энергетики и устойчивого развития, поставки железнодорожной и автомобильной техники, рельсовой продукции, современных цифровых решений.

В рамках миссии пройдут встречи с потенциальными партнерами из Азербайджана.

«В рамках Деловой миссии также запланирован визит в Азербайджан делегации министерства промышленности и торговли РФ для проведения двусторонних встреч и переговоров по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Азербайджана», - подчеркивает Торгпредство.

Х.Насирзаде