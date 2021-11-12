Алиев и Жапаров обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Азербайджана в пятницу провел в Стамбуле переговоры со своим коллегой из Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, Алиев и Жапаров обсудили расширение торгово-экономических связей, укрепление отношений в инвестиционной, энергетической, транспортной и других сферах, а также в рамках международных организаций.
«Мы надеемся на активное сотрудничество по широкому кругу вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах, и я думаю, что есть хороший потенциал во всех сферах. Уже проводились встречи на уровне глав МИД, ваш министр иностранных дел посетил Азербайджан. Поэтому я думаю, что сегодня мы дадим хороший импульс дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами, чтобы наши отношения на благо наших стран и народов были полноценными и ориентированными на конечный результат», - сказал Алиев, слова которого приводятся в информации.
Жапаров, в свою очередь, отметил, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном основаны на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общей истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей.
Глава Кыргызстана также поблагодарил Баку за передачу Бишкеку 40 тыс. доз вакцин «AstraZeneca» в качестве гуманитарной помощи.
Э.Шафиев
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