Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0237 GBR   2.2718 TRY   0.1705

Цена на нефть

10.11 $/bbl   WTI 81.34 -2.81 Brent 82.64 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 12.11.2021 12:05

Алиев и Жапаров обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Азербайджана в пятницу провел в Стамбуле переговоры со своим коллегой из Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, Алиев и Жапаров обсудили расширение торгово-экономических связей, укрепление отношений в инвестиционной, энергетической, транспортной и других сферах, а также в рамках международных организаций.

«Мы надеемся на активное сотрудничество по широкому кругу вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах, и я думаю, что есть хороший потенциал во всех сферах. Уже проводились встречи на уровне глав МИД, ваш министр иностранных дел посетил Азербайджан. Поэтому я думаю, что сегодня мы дадим хороший импульс дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами, чтобы наши отношения на благо наших стран и народов были полноценными и ориентированными на конечный результат», - сказал Алиев, слова которого приводятся в информации.

Жапаров, в свою очередь, отметил, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном основаны на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общей истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей.

Глава Кыргызстана также поблагодарил Баку за передачу Бишкеку 40 тыс. доз вакцин «AstraZeneca» в качестве гуманитарной помощи.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, КЫРГЫЗСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Баку предлагает Бишкеку обсудить инвестпроекты в Кыргызстане – президент Азербайджана Президент Алиев сменил посла Азербайджана в Кыргызстане В Бишкеке ждут президента Азербайджана с официальным визитом - Жапаров Президент Азербайджана в 2020 году посетит с визитом Кыргызстан Президент Алиев пригласил Жээнбекова совершить официальный визит в Азербайджан Секретарь Совбеза Киргизии обсудил в Баку предстоящий визит президента Азербайджана в Бишкек

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]