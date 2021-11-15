ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»

ВТБ (Азербайджан) повышает базовую процентную ставку по вкладу «Выгодный» в национальной валюте. Максимальная доходность депозита теперь составит до 12% годовых.

Открыть «Выгодный» можно вманатах, долларах или рублях насрок от 3 месяцев до3 лет включительно. Минимальная сумма депозита в национальной валюте составляет 100манатов, в иностранной – 100 долларов или 5000 рублей. Клиенты могут один раз продлить размещение средств натужесумму исрок. Частичного пополнения илиснятия непредусмотрено.

«Мы постоянно улучшаем условия по продуктам для своих клиентов, и повышение доходности по вкладам – еще один шаг в этом направлении. По итогам девяти месяцев портфель подепозитам клиентов-физических лиц увеличился по сравнению с началом года более чем на20%, составив 31,7млн манатов. Учитывая высокий спрос надепозиты, ВТБ (Азербайджан) предлагает одну из самых выгодных ставок на рынке, для того чтобы наши клиенты могли сохранить и максимально преумножить свои сбережения», - отметил директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Клиентам ВТБ (Азербайджан) также доступны вклад «Авансовый», предлагающий выплату процентных доходов вначале срока размещения, долгосрочный вклад «Универсал» идепозит накороткий срок- «Свободный».

Общий депозитный портфель ВТБ (Азербайджан) наконец сентября составил 96,2млн манатов, увеличившись сначала года на16,7%.