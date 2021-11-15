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15.11.2021 17:47

ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»

ВТБ (Азербайджан) повышает базовую процентную ставку по вкладу «Выгодный» в национальной валюте. Максимальная доходность депозита теперь составит до 12% годовых.

Открыть «Выгодный» можно вманатах, долларах или рублях насрок от 3 месяцев до3 лет включительно. Минимальная сумма депозита в национальной валюте составляет 100манатов, в иностранной – 100 долларов или 5000 рублей. Клиенты могут один раз продлить размещение средств натужесумму исрок. Частичного пополнения илиснятия непредусмотрено.

«Мы постоянно улучшаем условия по продуктам для своих клиентов, и повышение доходности по вкладам – еще один шаг в этом направлении. По итогам девяти месяцев портфель подепозитам клиентов-физических лиц увеличился по сравнению с началом года более чем на20%, составив 31,7млн манатов. Учитывая высокий спрос надепозиты, ВТБ (Азербайджан) предлагает одну из самых выгодных ставок на рынке, для того чтобы наши клиенты могли сохранить и максимально преумножить свои сбережения», - отметил директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Клиентам ВТБ (Азербайджан) также доступны вклад «Авансовый», предлагающий выплату процентных доходов вначале срока размещения, долгосрочный вклад «Универсал» идепозит накороткий срок- «Свободный».

Общий депозитный портфель ВТБ (Азербайджан) наконец сентября составил 96,2млн манатов, увеличившись сначала года на16,7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]