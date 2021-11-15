ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»

ВТБ (Азербайджан) повышает базовую процентную ставку по вкладу «Выгодный» в национальной валюте. Максимальная доходность депозита теперь составит до 12% годовых.
Открыть «Выгодный» можно вманатах, долларах или рублях насрок от 3 месяцев до3 лет включительно. Минимальная сумма депозита в национальной валюте составляет 100манатов, в иностранной – 100 долларов или 5000 рублей. Клиенты могут один раз продлить размещение средств натужесумму исрок. Частичного пополнения илиснятия непредусмотрено.
«Мы постоянно улучшаем условия по продуктам для своих клиентов, и повышение доходности по вкладам – еще один шаг в этом направлении. По итогам девяти месяцев портфель подепозитам клиентов-физических лиц увеличился по сравнению с началом года более чем на20%, составив 31,7млн манатов. Учитывая высокий спрос надепозиты, ВТБ (Азербайджан) предлагает одну из самых выгодных ставок на рынке, для того чтобы наши клиенты могли сохранить и максимально преумножить свои сбережения», - отметил директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.
Клиентам ВТБ (Азербайджан) также доступны вклад «Авансовый», предлагающий выплату процентных доходов вначале срока размещения, долгосрочный вклад «Универсал» идепозит накороткий срок- «Свободный».
Общий депозитный портфель ВТБ (Азербайджан) наконец сентября составил 96,2млн манатов, увеличившись сначала года на16,7%.
Азербайджан и НАТО обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы дальнейшего партнерства
МИД Азербайджана о ситуации на границе с Арменией: Азербайджанские военные несут службу на суверенной территории Азербайджана
Новый российский истребитель Checkmate будет стоить $30-35 млн
Япония и США провели переговоры о пошлинах на сталь и алюминий
Азербайджан наладил производство ПЦР-тестов
Глава ЛУКОЙЛа рассчитывает, что COP27 и COP28 заложат реальную "дорожную карту" снижения выбросов
Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета в РФ от COVID-19: 49%
Азербайджан способен принять до 10 млн туристов в год – глава IBF
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду из Ирана 218 кг героина на $15 млн в грузе с подгузниками
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Учения НАТО в Черном море - транспарентные и носят оборонительный характер, заявил Столтенберг
Сторонники оппозиции под надзором полиции проводят митинг протеста у резиденции президента Грузии
Секретарь Совбеза Армении примет в Москве участие во встрече с коллегами из стран СНГ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог