Nostrum Oil & Gas в январе-сентябре увеличила выручку на 5%

Нефтекомпания Nostrum Oil & Gas Plc (материнская структура казахстанского ТОО "Жаикмунай") в январе-сентябре 2021 года увеличила выручку на 5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до $142,7 млн, сообщила компания.
Чистый операционный денежный поток вырос на 25,6% - до $85,4 млн.
Показатель EBITDA увеличился на 39,6% - до $84,1 млн. Рентабельность по EBITDA достигла 58,9% против 44,4% годом ранее.
Остаток денежных средств на конец октября составил $142,1 млн (рост с начала года в 1,8 раза).
Отмечается, что компания продолжает начислять проценты по облигационным займам с погашением в 2022 и 2025 годах. "Однако с февраля 2020 года проценты по этим займам не выплачивались. Компания продолжает уделять повышенное внимание оптимизации затрат для управления ликвидностью. Продолжается обсуждение условий реструктуризации долга с консультантами специального комитета держателей облигаций (СКДО)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, речь идет о евробондах на $725 млн с купоном 8% годовых со сроком погашения в июле 2022 года и о евробондах на $400 млн с купоном 7% со сроком погашения в феврале 2025 года.
Nostrum Oil & Gas в апреле 2020 года объявила сначала о намерении использовать период 30-дневной отсрочки по процентным платежам в отношении еврооблигаций с купоном 8% и погашением в 2022 году и еврооблигаций с купоном 7% и погашением в 2025 году. Срок платежей должен был наступить 25 июля и 16 августа 2020 года. Затем компания провела переговоры с держателями бумаг об их отказе от прав на получение этих платежей.
В октябре 2020 года компания заключила с СКДО соглашение о воздержании от осуществления права, срок которого истекал 20 марта 2021 года. Однако компания продлила его сначала до 20 апреля, а затем до 20 мая 2021 года.
В мае 2021 года Nostrum сообщила, что заключила с СКДО второе соглашение о воздержании от осуществления права, которого первоначально истекало 21 июня. В дальнейшем срок его действия многократно продлевался, последний раз - до 26 ноября текущего года.
"В настоящее время в компании идет процесс реструктуризации задолженности. Мы надеемся, что в ближайшем будущем нам удастся заключить соглашение о реструктуризации. Завершение реструктуризации позволит группе двигаться вперед и продолжить работу по загрузке наших незадействованных газоперерабатывающих мощностей в сотрудничестве со сторонними поставщиками", - прокомментировал главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas Арфан Хан, слова которого приводятся в сообщении.
ТОО "Жаикмунай" - нефтегазовое предприятие, осуществляющее разведку, добычу и продажу нефти и газового конденсата. Разрабатываемый компанией лицензионный участок охватывает Чинаревское месторождение в северной части богатого нефтью прикаспийского бассейна. Чинаревское месторождение расположено в Западно-Казахстанской области близ границы Казахстана с РФ и рядом с несколькими крупными трубопроводами.
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