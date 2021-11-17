PSG Capital стала маркет-мейкером облигаций SOCAR на вторичном рынке БФБ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), Бакинская фондовая биржа (БФБ) и ЗАО «Инвестиционная компания PSG Kapital» подписали трехсторонний договор на услуги маркет-мейкера.

«С 16 ноября компания PSG Kapital, выступившая андеррайтером размещения облигаций SOCAR, назначена Госнефтекомпанией Азербайджана и маркет-мейкером на вторичном рынке и обеспечивает ликвидность этих ценных бумаг на вторичном рынке», - говорится в сообщении SOCAR.

SOCAR взяла на себя обязательства по ежедневной купле-продаже облигаций на вторичном рынке через члена биржи «PSG Kapital».

«Облигации, выставленные на продажу инвесторами на вторичном рынке, будут в полном объеме обеспечены SOCAR посредством котировок, предоставленных членом биржи в соответствии с торговым регламентом БФБ», - говорится в информации.

Как сообщалось, 1 ноября 2021 года на Бакинской фондовой бирже завершился аукцион по размещению процентных, необеспеченных бездокументарных именных облигаций SOCAR с государственным регистрационным номером AZ2002019894 в количестве $100 млн со сроком обращения 5 лет. Объем поданных заявок составил $380,614 млн. Ставка купона составляет 4,5%, выплата процентов будет осуществляться раз в квартал.

Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

2 ноября облигации SOCAR были размещены на вторичном рынке через торговую платформу БФБ.

Как сообщалось ранее, средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на финансирование обязательств по различным проектам (реконструкция Бакинского нефтеперерабатывающего завода, строительство Карбамидного завода и др.)

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн (доходность 5% годовых – ИФ). Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн. Срок обращения данных бумаг истек 18 октября 2021 года. Держатели облигаций получили общий доход в размере $25 млн.

Н.Аббасова