Шекинский винзавод сменил название, уставный капитал определен на уровне 4,5 млн манатов

ООО «ASK Sheki Sherab» сменило название на ООО «Sheki Sherab», отмечается в объявлении, опубликованном на сайте газеты Vergiler.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», уставный капитал ООО «Sheki Sherab» определен на уровне 4,5 млн манатов.
Решение о смене названия общества принято Государственной службой по имущественным вопросам 16 ноября 2021 года.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 октября 2021 года подписал распоряжение о приватизации 7 предприятий, находящихся на балансе «Азербайджанской промышленной корпорации» (ASK). Среди них и винзавод в Шеки.
Шекинский винный завод основан в 2006 году в поселке Челебихан. Годовая производственная мощность предприятия составляет 200 тыс. декалитров вина или 2,66 млн бутылок.
Х.Насирзаде
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