Шекинский винзавод сменил название, уставный капитал определен на уровне 4,5 млн манатов

ООО «ASK Sheki Sherab» сменило название на ООО «Sheki Sherab», отмечается в объявлении, опубликованном на сайте газеты Vergiler.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», уставный капитал ООО «Sheki Sherab» определен на уровне 4,5 млн манатов.

Решение о смене названия общества принято Государственной службой по имущественным вопросам 16 ноября 2021 года.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 октября 2021 года подписал распоряжение о приватизации 7 предприятий, находящихся на балансе «Азербайджанской промышленной корпорации» (ASK). Среди них и винзавод в Шеки.

Шекинский винный завод основан в 2006 году в поселке Челебихан. Годовая производственная мощность предприятия составляет 200 тыс. декалитров вина или 2,66 млн бутылок.

Х.Насирзаде