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Бизнес и законодательство 19.11.2021 13:10

Шекинский винзавод сменил название, уставный капитал определен на уровне 4,5 млн манатов

ООО «ASK Sheki Sherab» сменило название на ООО «Sheki Sherab», отмечается в объявлении, опубликованном на сайте газеты Vergiler.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», уставный капитал ООО «Sheki Sherab» определен на уровне 4,5 млн манатов.

Решение о смене названия общества принято Государственной службой по имущественным вопросам 16 ноября 2021 года.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 октября 2021 года подписал распоряжение о приватизации 7 предприятий, находящихся на балансе «Азербайджанской промышленной корпорации» (ASK). Среди них и винзавод в Шеки.

Шекинский винный завод основан в 2006 году в поселке Челебихан. Годовая производственная мощность предприятия составляет 200 тыс. декалитров вина или 2,66 млн бутылок.

Х.Насирзаде

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Тэги: ВИНО, КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]