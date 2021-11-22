Bakcell победитель «Национальной премии КСО 2020»

Компания Bakcell была объявлена победителем Национальной премии в области корпоративной социальной ответственности 2020 (Milli KSM Mükafatı 2020). Награда была вручена в номинации «Крепкое здоровье и благополучие» за работу компании в рамках масштабного плана действий по поддержке граждан Азербайджана в период особого карантинного режима.

Так, компания перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, и выделила большие финансовые средства для доставки в Азербайджан специального медицинского оборудования для искусственного дыхания, инструментов для автоматического измерения температуры, и экспресс-тестов для выявления коронавируса. Кроме того, Bakcell предоставила бесплатные карты оплаты медицинским работникам всех карантинных центров, и абонентам, находящимся на карантине в определенных карантинных центрах. В то же время, компания Bakcell осуществила программу по оказанию продуктовой помощи для 650 малоимущих семей, проживающих в поселке Бина города Баку.

Чтобы обеспечить безопасность абонентов и сотрудников в период пандемии и провести необходимые просветительные работы в этой сфере, компания Bakcell осуществила долгосрочные информационно-коммуникационные программы, а также создала необходимые условия для работы своих сотрудников из дома.

Основная цель Национальной премии КСО, которая организовывается уже третий раз подряд, это увеличение количества проектов в области КСО и благотворительной деятельности, реализуемых в стране в качестве продолжения государственной политики и социальных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева, а также более широкое освещение деятельности компаний, осуществляющих социальные проекты.

В состав комиссии, определившей победителей Национальной премии КСО 2020 входили представители Министерства экономики Азербайджанской Республики, Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Министерства образования Азербайджанской Республики, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Asan Xidmət, Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана, Национальной Конфедерации Предпринимателей (Работодателей) Азербайджана, Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане и Агентства PROAKTİV PR.

Следует отметить, что реализованные в 2020 году социальные проекты были проанализированы представителями профильных государственных структур, на основе Направлений устойчивого развития ООН.