Президент Алиев присвоил начальнику Генштаба Азербайджана звание генерал-полковник

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжения о присвоении высших воинских званий высшим должностным лицам министерства обороны.
Согласно распоряжению, замминистра обороны - начальнику генштаба Кериму Велиеву присвоено звание генерал-полковник.
Другим распоряжением заместителю министра - командующему сухопутными войсками Анвару Эфендиеву присвоено звание генерал-лейтенант.
Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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