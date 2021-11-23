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Оборона 23.11.2021 17:00

Президент Алиев присвоил начальнику Генштаба Азербайджана звание генерал-полковник

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжения о присвоении высших воинских званий высшим должностным лицам министерства обороны.

Согласно распоряжению, замминистра обороны - начальнику генштаба Кериму Велиеву присвоено звание генерал-полковник.

Другим распоряжением заместителю министра - командующему сухопутными войсками Анвару Эфендиеву присвоено звание генерал-лейтенант.

Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗВАНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]