Алиев присвоил генеральские звания двум военным из системы ГПС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжения о присвоении генеральских званий двум военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС). Документы опубликованы на сайте главы государства. В соответствии с распоряжениями полковникам Бабеку Алекберову и Зауру Зейналову присвоения звания генерал-майор. Б.Рустамбеков

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