Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

Оборона 17.08.2023 14:30

Алиев присвоил генеральские звания двум военным из системы ГПС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжения о присвоении генеральских званий двум военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС).

Документы опубликованы на сайте главы государства.

В соответствии с распоряжениями полковникам Бабеку Алекберову и Зауру Зейналову присвоения звания генерал-майор.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГПС, ЗВАНИЕ


Похожие новости


Алиеву показали вооружение и технику ОПД «Газах» Алиев наградил 7 военнослужащих, погибших в ноябре 2021г в результате крушения вертолета посмертно Президент Азербайджана ознакомился с новым комплексом воинской части Погранслужбы в Губадлы Президент Азербайджана ознакомился с новым комплексом воинской части Погранслужбы на границе с Ираном и Арменией Президент Алиев назначил Эльчина Гулиева начальником Госпогранслужбы в рамках структурных преобразований в ГПС

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az