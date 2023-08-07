Алиеву показали вооружение и технику ОПД «Газах»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе Отдельной пограничной дивизии (ОПД) «Газах» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС).
Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в комплексе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, в комплекс воинской части, занимающей площадь 20,5 га, входят здание штаба, 146-квартирный жилой комплекс из 5 зданий, солдатская казарма, столовая, баня, прачечная и медицинский пункт, рабочие кабинеты, обеспеченные необходимыми условиями для несения личным составом службы на высоком уровне.
Кроме того, на территории комплекса имеется вертолетная площадка, автомобильный парк для хранения военной техники, автомойка и заправочная станция, оружейный, продовольственный и вещевой склады, резервуар с питьевой водой, котельная.
Президенту Алиеву также были продемонстрированы арсенал оружия, боевая техника, транспортные средства высокой проходимости, автомобильная и бронетехника, медицинские автомобили, переданные Отдельной пограничной дивизии «Газах» для служебного пользования.
Р.Ахмедов
Узбекская Artel может построить в Азербайджане предприятие по производству бытовой техники
bp отправила в море верхние строения платформы «Центральный Восточный Азери» на блоке АЧГ
Швейцария в январе-мае нарастила экспорт часов в Азербайджан на 22,5% г/г
Швейцария в январе-мае увеличила экспорт фармпродукции в Азербайджан в 1,6 раза
Азербайджан будет представлен на международных туристических выставках в Катаре, Узбекистане и Китае
В Азербайджане за I полугодие число преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 2%
Военные в Нигере усиливают безопасность, опасаясь иностранного вмешательства
Делегация Мали и Буркина-Фасо направилась в Нигер
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС