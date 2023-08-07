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Оборона 07.08.2023 16:08

Алиеву показали вооружение и технику ОПД «Газах»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе Отдельной пограничной дивизии (ОПД) «Газах» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС).

Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в комплексе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, в комплекс воинской части, занимающей площадь 20,5 га, входят здание штаба, 146-квартирный жилой комплекс из 5 зданий, солдатская казарма, столовая, баня, прачечная и медицинский пункт, рабочие кабинеты, обеспеченные необходимыми условиями для несения личным составом службы на высоком уровне.

Кроме того, на территории комплекса имеется вертолетная площадка, автомобильный парк для хранения военной техники, автомойка и заправочная станция, оружейный, продовольственный и вещевой склады, резервуар с питьевой водой, котельная.

Президенту Алиеву также были продемонстрированы арсенал оружия, боевая техника, транспортные средства высокой проходимости, автомобильная и бронетехника, медицинские автомобили, переданные Отдельной пограничной дивизии «Газах» для служебного пользования.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГПС, ЧАСТЬ


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