Число жертв трагедии на шахте в Кузбассе выросло до 11 человек

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о гибели 11 человек в результате ЧП на шахте в Кузбассе.

"Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11", - говорится в сообщении в телеграм-канале Цивилева.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности