В Москве 10 декабря пройдет первое заседание в рамках платформы «3+3» на Южном Кавказе – МИД Турции

В Москве 10 декабря состоится первое заседание в рамках платформы «3+3» регионального сотрудничества на Южном Кавказе, сообщает МИД Турции.
«10 декабря 2021 года в Москве состоится первое заседание платформы регионального сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран), предложенное президентами Турции и Азербайджана для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе», - отмечает МИД Турции в Twitter.
По данным ведомства, Азербайджан, Турция, Россия, Армения и Иран на этом заседании будут представлены на уровне заместителей министров иностранных дел.
Э.Шафиев
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