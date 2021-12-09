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Регион 09.12.2021 10:58

В Москве 10 декабря пройдет первое заседание в рамках платформы «3+3» на Южном Кавказе – МИД Турции

В Москве 10 декабря состоится первое заседание в рамках платформы «3+3» регионального сотрудничества на Южном Кавказе, сообщает МИД Турции.

«10 декабря 2021 года в Москве состоится первое заседание платформы регионального сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран), предложенное президентами Турции и Азербайджана для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе», - отмечает МИД Турции в Twitter.

По данным ведомства, Азербайджан, Турция, Россия, Армения и Иран на этом заседании будут представлены на уровне заместителей министров иностранных дел.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РЕГИОН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]