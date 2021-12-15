Украина в январе-ноябре импортировала нефти из Азербайджана на $486 млн

Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 17,3% к уровню аналогичного периода 2020 года - до 1 млн 350,221 тыс. тонн.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Государственной таможенной службы, за 11 месяцев импортировано сырье на $694,733 млн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, в том числе из Азербайджана - на $485,761 млн, Алжира - на $100,146 млн, Ливии - на $92,303 млн, других стран - на $16,523 млн.
Кроме того, Украина в январе-ноябре-2021 экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн.
Р.Ахмедов
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