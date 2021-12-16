Всемирный банк предоставит $93 млрд на восстановление экономик беднейших стран

Всемирный банк выделит $93 млрд на помощь беднейшим странам мира в преодолении вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса по линии Международной ассоциации развития (International Development Association, IDA, структура ВБ).
Как говорится в пресс-релизе Всемирного банка, из указанной суммы $23,5 млрд составили взносы от стран с высоким и средним уровнем доходов. Оставшиеся финансирование было привлечено на рынках капитала и из собственных средств ВБ.
Деньги будут распределены между 74 наиболее бедными государствами мира в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года. Африканские страны получат около 70% от общей суммы.
Основная цель программы - помощь в устранении последствий пандемии COVID-19, при этом существенная часть средств будет использована для решения проблемы изменения климата и сохранения биологического разнообразия.
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