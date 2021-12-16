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Финансы 16.12.2021 14:26

Всемирный банк предоставит $93 млрд на восстановление экономик беднейших стран

Всемирный банк выделит $93 млрд на помощь беднейшим странам мира в преодолении вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса по линии Международной ассоциации развития (International Development Association, IDA, структура ВБ).

Как говорится в пресс-релизе Всемирного банка, из указанной суммы $23,5 млрд составили взносы от стран с высоким и средним уровнем доходов. Оставшиеся финансирование было привлечено на рынках капитала и из собственных средств ВБ.

Деньги будут распределены между 74 наиболее бедными государствами мира в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года. Африканские страны получат около 70% от общей суммы.

Основная цель программы - помощь в устранении последствий пандемии COVID-19, при этом существенная часть средств будет использована для решения проблемы изменения климата и сохранения биологического разнообразия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, ВБ, ФОНД, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]