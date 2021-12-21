Российские военные помогают поддерживать стабильность в Карабахе - Путин

Российские военнослужащие своим присутствием поддерживают стабильность и содействуют нормализации гуманитарной ситуации в Сирии и в Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии, их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике", - сказал глава государства на расширенной коллегии министерства обороны РФ.
Он отметил при этом, что российские миротворцы уже более года помогают поддерживать стабильность в Карабахе. "Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры", - подчеркнул Путин.
Глава государства выразил благодарность личному составу, "выполняющему миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость".
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