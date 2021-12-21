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Карабах 21.12.2021 15:06

Российские военные помогают поддерживать стабильность в Карабахе - Путин

Российские военнослужащие своим присутствием поддерживают стабильность и содействуют нормализации гуманитарной ситуации в Сирии и в Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии, их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике", - сказал глава государства на расширенной коллегии министерства обороны РФ.

Он отметил при этом, что российские миротворцы уже более года помогают поддерживать стабильность в Карабахе. "Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры", - подчеркнул Путин.

Глава государства выразил благодарность личному составу, "выполняющему миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость".

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КАРАБАХ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]