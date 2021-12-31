На литовско-белорусской границе установлено 150 км колючей проволоки и 10 км стационарных заграждений, чтобы сдержать поток нелегалов

В связи с наплывом мигрантов на границе Литвы с Белоруссией было протянуто более 150 километров колючей проволоки и установлено еще 10 километров стационарных заграждений, сообщил председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас.

"Мы завершаем год с таким результатом: на границе установлено 150 км 436 м шестиспиральной концертины и построено более 10 км стационарных заграждений, которые невозможно разрезать", - написал политик в фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что осенью следующего года физический барьер будет установлен на всем участке литовско-белорусской границы. Длина стены будет приблизительно 680 километров.

Касчюнас добавил, что госучреждения также подписали необходимые договоры об установке систем наблюдения на границе.

"Это означает, что в конце следующего года не только физический барьер будет охранять Литву от авторитарных правителей, которые стремятся уничтожить основы нашего общества, но и мы начнем на 100% наблюдать за своей границей - полностью будет контролировать нарушения: нелегальную миграцию и контрабанду", - заявил парламентарий.

"В следующем года значительно вырастет финансирование ЕС на технологическое обеспечение пограничников, что позволит нам более эффективно охранять нашу страну", - напомнил Касчюнас.

"Обобщая - введение всех этих мер позволит смело утверждать, что в конце следующего года у Литвы будет самая современная система охраны границы в Европе. Такова наша стратегическая цель на будущий год", - добавил он.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Белоруссии в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Белоруссией введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.