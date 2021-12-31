Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

30.12 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.43 Brent 79.53 +0.30

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 31.12.2021 12:53

На литовско-белорусской границе установлено 150 км колючей проволоки и 10 км стационарных заграждений, чтобы сдержать поток нелегалов

В связи с наплывом мигрантов на границе Литвы с Белоруссией было протянуто более 150 километров колючей проволоки и установлено еще 10 километров стационарных заграждений, сообщил председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас.

"Мы завершаем год с таким результатом: на границе установлено 150 км 436 м шестиспиральной концертины и построено более 10 км стационарных заграждений, которые невозможно разрезать", - написал политик в фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что осенью следующего года физический барьер будет установлен на всем участке литовско-белорусской границы. Длина стены будет приблизительно 680 километров.

Касчюнас добавил, что госучреждения также подписали необходимые договоры об установке систем наблюдения на границе.

"Это означает, что в конце следующего года не только физический барьер будет охранять Литву от авторитарных правителей, которые стремятся уничтожить основы нашего общества, но и мы начнем на 100% наблюдать за своей границей - полностью будет контролировать нарушения: нелегальную миграцию и контрабанду", - заявил парламентарий.

"В следующем года значительно вырастет финансирование ЕС на технологическое обеспечение пограничников, что позволит нам более эффективно охранять нашу страну", - напомнил Касчюнас.

"Обобщая - введение всех этих мер позволит смело утверждать, что в конце следующего года у Литвы будет самая современная система охраны границы в Европе. Такова наша стратегическая цель на будущий год", - добавил он.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Белоруссии в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Белоруссией введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, ЗАГРАЖДЕНИЯ


Похожие новости


Президент Литвы призвал ООН помочь в разрешении миграционного кризиса ЕК выделит Литве 10 млн рублей на решение миграционного кризиса Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской - генпрокурор Литва в качестве ответного шага высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов - МИД Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации с Белоруссией Лукашенко: поляки и литовцы будут торговать с Россией через Черное море

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]