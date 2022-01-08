Байрамов обсудил с новым послом Южной Кореи участие корейских компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу принял копии верительных грамот новоназначенного посла Республики Корея Ли Еун-Йонга, сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.
Министр отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей, обратив внимание на широкие возможности сотрудничества между двумя странами во многих сферах, важность дальнейшего развития сотрудничества в экономике, и, в частности, подчеркнул деятельность совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Кореей.
Глава внешнеполитического ведомства также предоставил подробную информацию об агрессивной политике, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, позицию международного сообщества в этом вопросе, 44-дневной Отечественной войне, ситуации в регионе после подписания трехсторонних заявлений, минной опасности, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
В свою очередь, посол отметил успешное развитие отношений между двумя странами, коснулся перспектив развития сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в политической, экономической, образовательной и других сферах.
Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В то же время были обсуждены вопросы привлечения корейских компаний к работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, говорится в сообщении управления пресс-службы МИД Азербайджана.
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