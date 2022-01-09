Пресс-секретарь Токаева предположил, что миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане не больше недели

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали высказал предположение, что миротворцы ОДКБ пробудут в республике только неделю. «Возможно, пробудут одну неделю», - сказал Уали в воскресенье в интервью гостелеканалу «Хабар 24». Он также заявил, что миротворцы ОДКБ покинут республику после завершения контртеррористической операции.

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