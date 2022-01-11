Активы страхового рынка Азербайджана за 9 месяцев 2021г выросли на 0,5%, капитализация – на 2,2%

Суммарные активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний - ИФ) на 30 сентября 2021 года составили 1 млрд 360 млн 806,4 тыс. манатов, что на 0,5% больше показателя на конец 2020 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 372,755 млн манатов или 27,4% активов аккумулировано на банковских счетах (спад на 14,4%), 418 млн 729,5 тыс. манатов (рост на 9,3%) - в долгосрочных финансовых активах, 198 млн 853,5 тыс. манатов (рост на 23,1%) - в дебиторской задолженности, остальное - в прочих активах.

Совокупный уставный капитал участников страхового сектора на начало октября 2021 года составил 389 млн 628,2 тыс. манатов (рост на 2,2%).

Страховые резервы сектора на 1 октября 2021 года оцениваются в 752 млн 65,8 тыс. манатов (рост на 11,5%), суммарная нераспределенная прибыль - 60 млн 333,7 тыс. манатов (спад в 1,9 раза).

На 1 октября 2021 года средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 1 878,3 манат, что на 19% больше показателя на 1 октября 2020 года.

На 1 октября 2021 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 33 юридических лица, из которых 32 являются частными юрлицами (в 7 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало апреля 2021 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 12 - брокерских.

Х.Насирзаде