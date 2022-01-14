Принца Эндрю с согласия Елизаветы II лишили воинских званий - Букингемский дворец

Оказавшийся в центре скандала сын королевы Великобритании, принц Эндрю, лишен воинских званий, сообщил в четверг Букингемский дворец.

"С одобрения и согласия королевы воинские звания и королевский патронаж герцога Йоркского возвращены королеве", - говорится в сообщении дворца.

"Герцог Йоркский продолжит не выполнять общественные обязательства (обычно выполняемые членами королевской семьи - ИФ) и будет оспаривать поданный против него иск как частное лицо", - отмечается в нем.

Речь идет об иске, связанном с обвинениями принца Эндрю в сексуальном насилии.

Ранее правозащитница Вирджиния Джуфре обвинила герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет.

Адвокаты принца Эндрю заявляли, что жалоба должна быть отклонена, сославшись на подписанное Джуфре соглашение в 2009 году с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. Согласно подписанному документу, она обязалась отказаться от судебного преследования Эпштейна и его знакомых, включая принца Эндрю. Однако нью-йоркский судья постановил, что дело может быть продолжено.

Принц отрицает все обвинения.

В 2019 году принц отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи в связи со скандалом по поводу его знакомства с Эпштейном.

Герцог Йоркский, принц Эндрю - второй сын Елизаветы II. Ему 61 год.