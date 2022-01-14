Шри Соманат назначен новым главой индийского космического агентства

Шри Соманат назначен главой Индийской организации космических исследований (ISRO), выполняющего роль национального космического агентства страны, сообщается на сайте организации.
"Сегодня, 14 января 2022 года, Шри Соманат принял обязанности секретаря департамента космических исследований Индии и председателя Индийской организации космических исследований", - говорится в сообщении на сайте.
На этом посту он сменил Каиласавадиву Сивана, исполнявшего обязанности председателя ISRO с января 2018 года.
Соманат занимал пост главы космического центра имени Викрама Сарабхаи, подведомственного ISRO исследовательского центра, с 22 января 2018 года. Также он занимал должность директора Центра разработки жидкостных реактивных двигательных систем с 2015 по 2018 год.
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