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СНГ 16.01.2022 18:50

В Алматы арестованы 249 участников беспорядков - прокуратура

В Алматы после массовых беспорядков, произошедших в начале января, заведено и расследуются 405 уголовных дел, 249 участников преступлений арестованы, сообщил прокурор города Берик Жуйриктаев.

«Создана специальная межведомственная следственная группа из числа опытных работников правоохранительных органов. (...) Сейчас правоохранительными органами расследуется 405 уголовных дел, с санкции суда взяты под стражу 249 лиц», - сказал Жуйриктаев на брифинге в воскресенье.

«Мы работаем над установлением и задержанием всех причастных к террористическим актам и другим преступлениям. Принимаются меры по восстановлению общественной безопасности», - подчеркнул он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, БЕСПОРЯДКИ, ДЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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