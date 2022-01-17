Число вакансий в криптовалютной сфере в США подскочило в 5 раз в 2021г - эксперты

Работающие с криптовалютами американские компании активно набирают новых сотрудников на фоне растущего интереса к этой отрасли, пишет MarketWatch со ссылкой на исследование LinkedIn.
Число вакансий за прошлый год подскочило на 395%. Вместе с тем в техсекторе в целом количество вакансий выросло на 98%.
Свои криптовалютные отделы расширяют гиганты ИТ-индустрии, включая Meta Platforms (ранее Facebook), Twitter и Amazon, а также финкомпании с Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase & Co. и Fidelity.
Лучшие шансы найти работу у специалистов в сфере цифровых валют в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Денвере, а также в Остине (столица Техаса) и Майями, согласно данным LinkedIn. Самым большим спросом пользуются разработчики и инженеры - на эти две позиции приходится 15,6% всех вакансий в секторе.
Средняя зарплата веб-разработчика в США (без учета бонусов) составляет чуть выше $75 тыс. в год, тогда как блокчейн-разработчик в среднем зарабатывает в два раза больше - $154,5 тыс. в год, по данным сайта ZipRecruiter.
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