Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Десять самых богатых людей мира увеличили свое благосостояние на $800 млрд за время пандемии коронавируса, тогда как доходы 99% населения планеты снизились за этот период, свидетельствует доклад благотворительной организации Oxfam.
Благосостояние 10 самых обеспеченных людей в мире повысилось за последние два года до $1,5 трлн с $700 млрд.
"Если бы эти десять человек завтра потеряли 99,999% своих состояний, они все равно были бы богаче 99% населения планеты, - сказала исполнительный директор Oxfam Габриэла Буше. - Сейчас их благосостояние в шесть раз выше, чем у 3,1 млрд беднейших граждан".
Каждые 26 часов в мире появляется один миллиардер, при этом каждые четыре секунды от неравенства умирает один человек, подчеркивают авторы доклада.
"Миллиардеры прекрасно провели пандемию. Центробанки влили триллионы долларов на финансовые рынки для спасения экономики, но значительная часть этих средств осела в карманах миллиардеров, поднявшихся на волне бума фондового рынка", - сказала Буше.
В докладе говорится, что пандемия усилила неравенство в мире - включая неравенство между мужчинами и женщинами, белым населением и этническими меньшинствами, развитыми и развивающимися экономиками.
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