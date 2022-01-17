Турция готова оказать поддержку Казахстану в связи с январскими беспорядками

Вице-президент Турции Фуат Октай в телефонном разговоре с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий января, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

"Ф.Октай выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий января и отметил, что Турция готова оказать необходимую поддержку Казахстану", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Смаилов, в свою очередь, отметил, что Турецкая Республика является надежным и стратегическим партнером Казахстана.

"Правительство Казахстана продолжит укреплять сотрудничество с Турцией по всем направлениям сотрудничества", - сказал казахстанский премьер.

Турция - важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил $3,74 млрд, что на 32% больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года.