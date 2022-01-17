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Регион 17.01.2022 22:49

Турция готова оказать поддержку Казахстану в связи с январскими беспорядками

Вице-президент Турции Фуат Октай в телефонном разговоре с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий января, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

"Ф.Октай выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий января и отметил, что Турция готова оказать необходимую поддержку Казахстану", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Смаилов, в свою очередь, отметил, что Турецкая Республика является надежным и стратегическим партнером Казахстана.

"Правительство Казахстана продолжит укреплять сотрудничество с Турцией по всем направлениям сотрудничества", - сказал казахстанский премьер.

Турция - важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил $3,74 млрд, что на 32% больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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