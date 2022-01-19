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Внешняя политика 19.01.2022 21:03

Великобритания делится с Азербайджаном технологиями и опытом в борьбе с минами - посол в Баку

Великобритания делится с Азербайджаном знаниями, технологиями и опытом в борьбе с минной опасностью, написал в среду в «Твиттер» посол этой страны в Баку Джеймс Шарп.

«В своих поездках в Зангилан, Физули, Барду увидел масштабы загрязнения минами. Великобритания делится с Азербайджаном знаниями, технологиями и опытом в борьбе с минной опасностью. Сегодня встретился с четырьмя британскими специалистами по разминированию, работающими вместе с Агентством Азербайджана по разминированию для безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома», - отметил он.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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