Великобритания делится с Азербайджаном технологиями и опытом в борьбе с минами - посол в Баку

Великобритания делится с Азербайджаном знаниями, технологиями и опытом в борьбе с минной опасностью, написал в среду в «Твиттер» посол этой страны в Баку Джеймс Шарп.
«В своих поездках в Зангилан, Физули, Барду увидел масштабы загрязнения минами. Великобритания делится с Азербайджаном знаниями, технологиями и опытом в борьбе с минной опасностью. Сегодня встретился с четырьмя британскими специалистами по разминированию, работающими вместе с Агентством Азербайджана по разминированию для безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома», - отметил он.
Р.Керимов
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