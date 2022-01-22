Полицейские изъяли в Алматинской области Казахстана свыше 180 единиц огнестрельного оружия

В Алматинской области Казахстана во время антитеррористической операции у граждан изъята 181 единица огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба департамента полиции области.

«У граждан изъята 181 единица огнестрельного оружия, среди которых 110 единиц - пистолеты Макарова. По всем фактам хищения и незаконного хранения оружия начаты уголовные производства», - говорится в сообщении полиции.

По данным полицейских, есть и факты добровольной выдачи оружия и боеприпасов.

«В случае непричастности лица к хищению и мародёрству, стражи порядка гарантируют анонимность», - отметили в ведомстве.

В области продолжает действовать критический «красный» уровень террористической опасности.

В Казахстане после массовых беспорядков проходит операция по изъятию оружия. Правоохранительные органы просят население сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и спецсредствах и гарантируют, что лица, сообщившие о незаконно хранящемся оружии или добровольно сдавшие его в полицию, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности.