Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 86.90 -0.06 Brent 88.38 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.01.2022 11:36

Полицейские изъяли в Алматинской области Казахстана свыше 180 единиц огнестрельного оружия

В Алматинской области Казахстана во время антитеррористической операции у граждан изъята 181 единица огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба департамента полиции области.

«У граждан изъята 181 единица огнестрельного оружия, среди которых 110 единиц - пистолеты Макарова. По всем фактам хищения и незаконного хранения оружия начаты уголовные производства», - говорится в сообщении полиции.

По данным полицейских, есть и факты добровольной выдачи оружия и боеприпасов.

«В случае непричастности лица к хищению и мародёрству, стражи порядка гарантируют анонимность», - отметили в ведомстве.

В области продолжает действовать критический «красный» уровень террористической опасности.

В Казахстане после массовых беспорядков проходит операция по изъятию оружия. Правоохранительные органы просят население сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и спецсредствах и гарантируют, что лица, сообщившие о незаконно хранящемся оружии или добровольно сдавшие его в полицию, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, ОРУЖИЕ, ИЗЪЯТИЕ


Похожие новости


В КНБ Казахстана сообщили о задержании около 700 подозреваемых в участии в беспорядках за три дня в Алматы и области Президент Казахстана: террористические банды захватили аэропорт Алматы, где находятся в том числе иностранные самолеты В Алматы и на западе Казахстана вводится комендантский час, ограничение на передвижение, въезд и выезд Пять человек погибли в результате перестрелки в Казахстане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]