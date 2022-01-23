Негативные оценки действий миссии ОДКБ в Казахстане политизированы - Зась

Действия ОДКБ в Казахстане получили много положительных оценок, а те негативные, которые и появлялись, были политизированными, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Оценка разная этих действий, и на Западе в том числе немало положительных откликов и отзывов об этой операции. Есть и негативные оценки, я считаю их политизированными, конечно", - отметил Зась в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

По его мнению, самым важным результаты миссии ОДКБ в Казахстане является "содействие Казахстану в обеспечении безопасности, стабильности и территориальной целостности государства".

"Все наши действия были абсолютно легитимны, проводились в точном соответствии с законодательством наших государств и в том правовом поле, которое создано в ОДКБ", - констатировал он.