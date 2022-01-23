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Регион 23.01.2022 23:39

Негативные оценки действий миссии ОДКБ в Казахстане политизированы - Зась

Действия ОДКБ в Казахстане получили много положительных оценок, а те негативные, которые и появлялись, были политизированными, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Оценка разная этих действий, и на Западе в том числе немало положительных откликов и отзывов об этой операции. Есть и негативные оценки, я считаю их политизированными, конечно", - отметил Зась в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

По его мнению, самым важным результаты миссии ОДКБ в Казахстане является "содействие Казахстану в обеспечении безопасности, стабильности и территориальной целостности государства".

"Все наши действия были абсолютно легитимны, проводились в точном соответствии с законодательством наших государств и в том правовом поле, которое создано в ОДКБ", - констатировал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ОДКБ, КАЗАХСТАН, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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