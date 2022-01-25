ВВП Южной Кореи в 2021 году вырос на максимальные за 11 лет 4%

Экономика Южной Кореи в 2021 году увеличилась на 4% по сравнению с предшествующим годом, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи.

Это максимальные темпы подъема за последние 11 лет.

ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 4,1% в годовом выражении и на 1,1% по сравнению с третьим кварталом.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение по итогам квартала на 3,7% за год и на 0,9% за квартал, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в октябре-декабре увеличились на 6,3% относительно того же периода годом ранее (в третьем квартале рост составлял 3,3%), государственные расходы - на 8,1% (на 6,5%). Объем экспорта вырос на 6,1%, импорта - на 9,7%.

Между тем темпы роста капзатрат замедлились до 1,1% с 1,5% в третьем квартале.

Потребительские расходы в октябре-декабре увеличились на 1,7% относительно третьего квартала, государственные расходы - на 1,1%.

Экспорт поднялся на 4,3% благодаря поставкам полупроводниковых компонентов и нефтепродуктов. Импорт также увеличился на 4,3% за счет наращивания закупок сырой нефти и химической продукции.

В третьем квартале ВВП Южной Кореи повысился на 4% за год и на 0,3% в поквартальном выражении.