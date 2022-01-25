В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась церемония открытия Учебно-исследовательского центра ITACA, финансируемого Европейским Союзом.

В мероприятии выступили министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, советник министра образования Ниджат Мамедли, руководитель Национального офиса Erasmus+ Парвиз Багиров, проректор по воспитательной работе Бакинского инженерного университета Байрам Гусейнзаде, советник ректора Бакинского государственного университета Али Нагиев, руководитель отдела международных связей Азербайджанского университета архитектуры и строительства Фархад Алиев.

Координатор проекта, профессор Лука Ди Пальма, присоединившийся к мероприятию онлайн, проинформировал участников церемонии о проекте ITACA.

«Открывшийся сегодня центр является сердцем и главной целью проекта ITACA, который знаменует важную веху в развитии сотрудничества между высшими учебными заведениями ЕС и Азербайджана в области обмена инновациями и передовым опытом, а также в развитии всей системы образования Азербайджана», - отметил он.

Выступивший на мероприятии ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал гостей и отметил, что проект ITACA является одним из важнейших образовательных проектов, реализуемых Азербайджаном с Европейским Союзом. Ректор сообщил, что центр, оснащенный самыми передовыми технологиями, создан в рамках проекта ITACA в целях очистки почвы и воды, загрязнённых добычей нефти и газа в Азербайджане, и управления отходами. Он отметил, что научные исследования в центре будут проводить молодые магистры и докторанты из вузов-партнеров, добавив, что финансовые затраты на приобретение оборудования для центра составили 300 000 евро. Эльмар Гасымов подчеркнул важность создания таких лабораторий на фоне существования экологических проблем в мире.

«Наиболее важным аспектом данного проекта является его реализация совместно с партнерами. Учебно-исследовательский центр ITACA станет одной из самых активных лабораторий в стране. Я уверен, что здесь будут подготовлены важные научные статьи. Кроме того, в центре планируется обучение молодых специалистов для работы в этом направлении по инновационной методике, основанной на европейской системе образования и современной учебной программе. Лаборатория будет работать по 4 направлениям. Первое направление - «Лаборатория характеристик окружающей среды и образования», где преподаватели и студенты Бакинского государственного университета будут проводить исследования. Специалисты Бакинского инженерного университета будут работать в направлении «Очистка почвы, загрязненной углеводородами и тяжелыми металлами». Специалисты Азербайджанского государственного архитектурно-строительного университета будут работать в направлении «Очистка воды, извлекаемой при добыче нефти и газа». Бакинская высшая школы нефти будет работать в направлении «Морская вода и деградация нефти в почве», - сказал ректор.

Подчеркнув важность Учебно-исследовательского центра, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев предложил, чтобы Центр также послужил бизнес-проектом для компаний, участвующих в процессе очистки окружающей среды в Азербайджане: «Очень важно проводить исследования в лаборатории. Я считаю, что лаборатория принесет большую пользу государству и людям и что она будет эффективна как для вузов, так и для бизнеса. Как министерство, мы готовы оказать необходимую поддержку для развития проекта».

Выступившие на мероприятии партнеры подчеркнули важность Учебно-исследовательского центра ITACA для университетов. Они также отметили, что центр в значительной степени повысит эффективность проведения исследований.

Отметим, что ITACA (Инновационный учебный центр, поддерживающий новый уровень образования 3-го периода в области чрезвычайных ситуаций экологического характера в Азербайджане) является проектом реализуемым в рамках программы “ERASMUS + KA2 - Наращивание потенциала в сфере высшего образования”, финансируемой Европейским Союзом. БВШН является одним из партнеров проекта, а также местом, где расположен Учебно-исследовательский центр ITACA.

Реализация проекта ITACA будет совместно координироваться Римским университетом Сапиенца, Университетом Ольборга (Дания), Университетом Гранады (Испания), Патрасским Университетом (Греция), компанией Argus Umweltbiotechnologie GmbH (Германия), Бакинской высшей школой нефти, Бакинским государственным университетом, Азербайджанским государственным университетом архитектуры и строительства, Бакинским инженерным университетом, компаний Azecolab, Научно-исследовательским и проектным институтом "Суканал" (Азербайджан).