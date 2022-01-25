ЛУКОЙЛ с 26 января переводит на удаленку 50% персонала, за исключением производственных работников

ПАО "ЛУКОЙЛ" в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией с 26 января 2022 года переводит на удаленный режим работы 50% компании и дочерних обществ, за исключением работников, занятых в непрерывном производственном процессе, сообщила пресс-служба НК.
"На данный момент коллективный иммунитет по группе "ЛУКОЙЛ" составляет около 90%. Проводится масштабная информационная кампания по участию работников в ревакцинации", - уточняет компания.
Также налажено регулярное экспресс-тестирование на COVID-19 всех сотрудников, соблюдается масочный режим и социальное дистанцирование, осуществляются другие противоэпидемические мероприятия, добавили в "ЛУКОЙЛе".
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