Потенциал экспорта агропродукции РФ в страны Персидского залива к 2030г составляет $3 млрд

Потенциал экспорта агропродукции РФ в страны Персидского залива к 2030 году оценивается почти в $3 млрд, считают в Федеральном центре "Агроэкспорт".

"Регион Персидского залива, наряду с Китаем, является одним из основных с точки зрения возможностей для наращивания экспорта продукции АПК. Потенциал поставок к 2030 году мы оцениваем почти в $3 млрд. Крупнейшими покупателями останутся Саудовская Аравия и ОАЭ. Значимые объемы будут идти в Ирак, Катар, Оман и Кувейт", - сообщил в интервью "Интерфаксу" руководитель центра Дмитрий Краснов накануне намеченного на пятницу открытия Российской аграрной недели в рамках ЭКСПО-2020 в Дубае.

По его словам, важным направлением будет Иран, который уже превратился в крупного покупателя российского подсолнечного масла и зерновых. В то же время поставки будут зависеть от урожая в этой стране и поэтому подвержены колебаниям от сезона к сезону, отметил он.

"Основными экспортными продуктами будут зерновые, кондитерские изделия, подсолнечное масло, мясо птицы и говядина. Эта продукция уже сегодня востребована на рынках региона. Дальнейшее наращивание поставок будет зависеть от того, смогут ли российские компании установить долгосрочные отношения с покупателями и реализовать маркетинговые стратегии по продвижению своей продукции", - считает Краснов.

Глава центра также сообщил, что товарооборота продукции АПК со странами этого региона по сравнению с 2016 годом вырос в два раза. Более чем в два раза увеличился и российский экспорт. Причем значительный прирост поставок произошел в 2017 году, когда его объем превысил $800 млн.

"Если говорить о конкретных странах, то крупнейшими покупателями российской агропродукции являются Саудовская Аравия, на которую пришлось 77% от общего объема экспорта в этот регион в 2021 году, и ОАЭ - 12%, - сообщил Краснов. - В продуктовой структуре основными экспортными товарами являются ячмень - 32% от общего объема в 2021 году, пшеница - 25%, подсолнечное масло - 12%, мясо птицы - 11%, шоколадные кондитерские изделия - 7% и говядина - 3%".

Как отметил Краснов, за последние три года экспорт халяльной продукции в страны региона практически удвоился и в 2021 году достиг $180 млн, причем более половины - $96 млн - пришлось на экспорт мяса птицы. Поставки шоколадных кондитерских изделий составили $56 млн, говядины - $26 млн. Крупнейшими покупателями российской халяльной продукции стали Саудовская Аравия и ОАЭ.