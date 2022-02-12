Меджлис (парламент) Туркменистана назначил внеочередные выборы президента страны на 12 марта.
Постановление Меджлиса опубликовано в субботу на сайте Государственного информационного агентства Туркменистана.
«В соответствии со статьёй 81 Конституции Туркменистана, статьёй 86 Избирательного кодекса Туркменистана Меджлис Милли Генгеша (нижняя палата парламента) Туркменистана принял постановление, в соответствии с которым выборы президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта 2022 года», - говорится в постановлении.
Ранее эту дату - 12 марта - «Интерфаксу» сообщили в ЦИК по проведению выборов и референдумов Туркменистана.
Нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов был избран на пост главы государства на выборах 12 февраля 2017 года. Тогда за него проголосовали 97,69% избирателей. Всего голосовали 3 млн 163 тысячи 692 избирателя.
Выборы главы государства прошли на альтернативной основе, на высший государственный пост баллотировались 9 кандидатов.
Согласно Конституции Туркменистана, президент избирается сроком на 7 лет. Очередные президентские выборы должны были состояться в 2024 году.
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