Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.02.2022 16:00

Парламент Туркменистана назначил внеочередные выборы президента страны на 12 марта

Меджлис (парламент) Туркменистана назначил внеочередные выборы президента страны на 12 марта.

Постановление Меджлиса опубликовано в субботу на сайте Государственного информационного агентства Туркменистана.

«В соответствии со статьёй 81 Конституции Туркменистана, статьёй 86 Избирательного кодекса Туркменистана Меджлис Милли Генгеша (нижняя палата парламента) Туркменистана принял постановление, в соответствии с которым выборы президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта 2022 года», - говорится в постановлении.

Ранее эту дату - 12 марта - «Интерфаксу» сообщили в ЦИК по проведению выборов и референдумов Туркменистана.

Нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов был избран на пост главы государства на выборах 12 февраля 2017 года. Тогда за него проголосовали 97,69% избирателей. Всего голосовали 3 млн 163 тысячи 692 избирателя.

Выборы главы государства прошли на альтернативной основе, на высший государственный пост баллотировались 9 кандидатов.

Согласно Конституции Туркменистана, президент избирается сроком на 7 лет. Очередные президентские выборы должны были состояться в 2024 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ


Похожие новости


В ЦИК Туркменистана назвали дату внеочередных выборов президента страны Бердымухамедов поручил провести подготовку к внеочередным выборам президента Туркменистана Бердымухамедов потребовал потушить газовый кратер Врата ада в Туркменистане, горящий более 50 лет Наступающий 2022 «Год барса» будет насыщен яркими событиями - Бердымухамедов Бердымухамедов призвал продвигать экономические векторы интересов СНГ за его пределы Проводимая Туркменистаном политика нейтралитета способствует стабильности в регионе - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]