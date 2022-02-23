Сторонники Саакашвили планируют ряд акций в Грузии

Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) планирует провести в Тбилиси на проспекте Руставели 5 марта акцию протеста под требованием к властям предоставить находящемуся в заключении экс-президенту Михаилу Саакашвили возможность пройти курс лечения за рубежом.
О планах партии проинформировал в среду на брифинге после заседания политсовета ЕНД председатель партии Никанор Мелия.
По его словам, также ежедневно планируются различные протестные акции в других городах Грузии.
В свою очередь генеральный секретарь ЕНД Петрэ Цискаришвили заявил журналистам, что партия планирует провести консультации с зарубежными партнерами по вопросу необходимости лечения Саакашвили за рубежом.
Он утверждает, что состояние здоровья Саакашвили в тюрьме ухудшилось, и для спасения его жизни ему требуется адекватное медицинское обслуживание за пределами Грузии.
Цискаришвили не исключил, что ЕНД будет готова обсудить данный вопрос и с представителями правящей партии «Грузинская мечта».
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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