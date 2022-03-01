Начальник Генштаба Беларуси и заместители главы Минобороны попали под британские санкции

Великобритания во вторник ввела санкции в отношении четырех белорусских генералов, в том числе начальника Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Виктора Гулевича, сообщает британский МИД.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня запустила первый пакет санкций в отношении белорусских лиц и организаций", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В связи с событиями в Украине под санкции, в частности, попали заместители министра обороны Андрей Бурдыко, Андрей Жук и Сергей Симоненко.

Кроме того, в санкционные списки включены две структуры - "558 Авиационный ремонтный завод" и компания "Интеграл".

Активы попавших под санкции лиц заморожены, для них также введен запрет на поездки в Великобританию.