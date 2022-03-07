ЕС при нынешних запасах газа благополучно завершит холодный сезон - ЕК

В ЕС идет большая координационная и аналитическая работа на случай прекращения снабжения энергоносителями из России, однако нет причин для беспокойства по поводу завершения холодного сезона этого года, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.
«Что касается завершающегося нынешнего холодного сезона, мы в безопасности, ситуация благополучная. К тому же ни одно государство-член ЕС не зависит от одного единственного поставщика энергии, и мы работаем, не покладая рук, над поиском альтернативных поставщиков газа в мире, чтобы увеличить импорт энергоносителей, импорт через трубопроводы, а также импорт СПГ», - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он также сослался на запасы газа в Евросоюзе, которые, по его словам, зимой являются серьезным подспорьем отопления в Европе и на данный момент составляют около 30% от имеющихся мощностей.
«Кроме того, Еврокомиссия находится в постоянном контакте со всеми государствами-членами для успешной координации на случай инцидента (с поставками энергоресурсов)», - добавил Макфи.
На дополнительный вопрос о возможном прекращении поставок газа с востока ответ дал глава службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер. «Мы, конечно, предприняли все меры, которые мы могли предпринять. Мы продолжаем предпринимать все возможные меры, чтобы быть настолько устойчивыми, насколько это возможно, на случай предполагаемого перекрытия», - сказал он.
В то же время, продолжил Мамер, если таковое перекрытие произойдет, то важно знать, какое время оно продлится. «Ситуация неоднозначная», - пояснил он.
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