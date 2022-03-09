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Дальнее зарубежье 09.03.2022 23:45

Дополнительные санкции ЕС против Беларуси вступят в силу 10 марта

Новый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси вступит в силу в четверг, сообщается в Официальном журнале Евросоюза.

В нем поясняется, что все принимаемые меры вступают в силу на следующий день после публикации в журнале, то есть - 10 марта.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла решение о введении запрета на операции с Нацбанком Беларуси по управлению золотовалютными резервами и отключении трех банков от международной системы межбанковских расчетов SWIFT.

«Ограничить предоставление услуг SWIFT Белагропромбанку, Банку Дабрабыт и Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним компаниям. Запретить операции с Центральным банком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами, а также предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций в Беларусь», - говорится в пресс-релизе ЕК по итогам соглашения государств-членов «о введении дальнейших адресных санкций в связи с ситуацией в Украине и в ответ на причастность Беларуси к агрессии».

Кроме того, ЕС вводит запрет на предоставление банкнот, номинированных в евро, в Беларусь.

В числе санкций указан запрет с 12 апреля 2022 года на листинг и предоставление услуг в отношении акций белорусских государственных предприятий на торговых площадках ЕС, на прием депозитов на сумму более 100 тыс. евро от граждан или резидентов Беларуси, открытие счетов белорусских клиентов в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, а также продажу ценных бумаг, деноминированных в евро, белорусским клиентам.

В июне прошлого года ЕС ввел секторальные санкции в отношении финрынка Беларуси, запретив государственные заимствования на европейском рынке.

При этом в Официальном журнале ЕС указывается, что ограничения, касающиеся депозитов, не распространяется на белорусов, у которых есть гражданство одной из стран Евросоюза либо - вид на жительство.

Кроме того, ограничения на депозиты не распространяются на случаи, когда они требуются для трансграничной торговли товарами или услугами.

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Тэги: ЕС, БЕЛАРУСЬ, САНКЦИИ


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