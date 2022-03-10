Казахстанский лоукостер с 1 апреля 2022г запускает авиарейс Актау-Баку

Казахстанский лоукостер FlyArystan сообщает об открытии с 1 апреля 2022 года прямого авиарейса из Актау в Баку.

“Мы с радостью сообщаем об открытии нового направления Актау – Баку. С 1 апреля прямые рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться по пятницам и воскресеньям на комфортабельных бортах Airbus A320”, - отмечается в информации.

Согласно данным, стоимость билета составляет 19,999 тыс. тенге (по сегодняшнему курсу - около 66 манатов - ИФ). Билеты можно приобрести через мобильное приложение и на официальном сайте авиакомпании.

Х.Насирзаде